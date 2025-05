PP se consolida como 2ª força política no PR

Elegeu 61 prefeitos(aumento de 117% em relação a 2020)

A deputada estadual e presidente do Progressistas no Paraná, Maria Victoria (PP), destacou a consolidação da legenda como a segunda força política do Paraná. Em discurso na tribuna da Assembleia, parabenizou e desejou sucesso aos eleitos.

O Progressistas disputou com candidatos e candidatas a prefeito as principais cidades do Paraná. O partido elegeu 61 prefeitos e prefeitas, um aumento de 117% em relação a 2020, e o segundo melhor resultado do Estado. Também fez 51 vice-prefeitos, crescimento de 183 % e 552 vereadores, um avanço de 83% em relação à eleição anterior.

“Fizemos campanhas propositivas debatendo as demandas e os desafios locais da população. Esse sucesso nos dá motivação e, principalmente, responsabilidade para continuar lutando pelos interesses de todos os paranaenses”, afirmou Maria Victoria, logo após ler a lista dos 61 prefeitos eleitos pela legenda em todas as regiões.

MULHERES – A presidente do Progressistas ressaltou também as campanhas vibrantes da Professora Maria Tereza (PP) em Londrina e de Mabel Canto (PSDB) em Ponta Grossa que disputaram o 2º turno. O PP fez parte da coligação de Mabel.

“Disputas com as mulheres sendo protagonistas e com ótimas votações. Se não foram vitoriosas, tenho certeza de que saem maiores, mais confiantes e mais preparadas para continuar o trabalho em favor dos moradores das suas cidades”, frisou.

CURITIBA – No 1º turno, Maria Victoria concorreu à prefeitura de Curitiba no 1º turno com o vice-prefeito Walter Petruzziello. “Caminhamos pelos bairros, ouvimos a população e fizemos uma campanha limpa e propositiva, apresentando soluções para Curitiba. Agradeço a Deus e aos curitibanos por todo carinho recebido”, pontuou.

No segundo turno, o PP foi o primeiro partido a declarar apoio ao candidato eleito Eduardo Pimentel (PSD). “Tenho certeza de que o Eduardo Pimentel continuará a ótima gestão do prefeito Rafael Greca e fará os avanços necessários para manter Curitiba no caminho do progresso, olhando com carinho para as pessoas”, disse.

Para a Câmara de Curitiba, o PP elegeu três vereadores: Nori Seto, Pier e Loréns Nogueira. O atual vereador Bobato ficou na primeira suplência. “Foram grandes votações. Desejo a eles muito sucesso na Câmara Municipal”, salientou.

BANCADAS – Segundo Maria Victoria, a consolidação do Progressistas como a segunda força política do Estado “é consequência do esforço dos nossos filiados liderados pelos deputados estaduais e federais do partido. Um time que atua de maneira integrada”.

A bancada do PP em Brasília é formada por Pedro Lupion, Tião Medeiros, Marco Brasil, Toninho Wandscheer e Dilceu Sperafico. Ricardo Barros está licenciado para assumir a secretaria da Indústria, Comércio e Serviços.

Na Assembleia Legislativa, a bancada do PP é composta por seis parlamentares: Adriano José, Marcio Pacheco, Maria Victoria, Paulo Gomes, Matheus Vermelho e Cristina Silvestri.