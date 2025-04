PP se consolida como A SEGUNDA FORÇA POLÍTICA do PARANÁ

Eleitos 61 prefeitos e 51 vice-prefeitos

O Progressistas (PP) elegeu 61 prefeitos e 51 vice-prefeitos neste domingo (6) em todas as regiões do Paraná. Um dos melhores resultados entre as legendas no Estado e consolidou o partido como a segunda força política paranaense.

A presidente estadual do Progressistas, deputada Maria Victoria, afirma que isso é reflexo da estruturação e do fortalecimento do partido ao longo dos últimos anos. “Com lideranças qualificadas e preparadas para contribuir com o desenvolvimento dos municípios e do Paraná”, disse.

Entre as principais vitórias do Progressistas estão Maringá (Silvio Barros no 1º turno); Astorga (Suzie Pucillo); Tunas do Paraná (Marco Baldão); Cornélio Procópio (Raphael Sampaio) ; Campo Magro (Bozinha); Corbélia (Thiago Stefanello); Dois Vizinhos (Carlinhos Turatto); Goioerê (Pedro Coelho); Loanda (Zé Maria); Marilena (Celinho da Mata); Tijucas Do Sul (Gringo); Ubiratã (Fábio D’alecio), entre outras.

A legenda também elegeu vice-prefeitos em Apucarana, Carlópolis , Corumbataí do Sul, Fazenda Rio Grande, Goioerê, Ibaiti, Medianeira, Paranavaí, Quatro Pontes, São Mateus do Sul, Tibagi, Toledo e outras cidades paranaenses.

O Progressistas ainda disputa o 2º turno em Londrina, com a professora Maria Tereza e em Ponta Grossa, na coligação da candidata Mabel Canto.

“Trabalhamos por resultados que melhorem efetivamente a vida das pessoas. Agradecemos a confiança da população”, reforça o tesoureiro nacional da legenda, deputado federal Ricardo Barros.

DEPUTADOS – Um dos diferenciais da Progressistas é a integração entre as bancadas de deputados estaduais e federais. Hoje a legenda conta na Assembleia Legislativa com os deputados Maria Victoria, Adriano José, Marcio Pacheco, Paulo Gomes Matheus Vermelho e Cristina Silvestri.

Em Brasília, a bancada paranaense é a maior do Progressistas, formada por Pedro Lupion, Tião Medeiros, Marco Brasil, Toninho Wandscheer, Dilceu Sperafico e Ricardo Barros, que está licenciado e à frente da Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços.