EDIMAR SANTOS assume secretaria GERAL DA C.N.M.

Coloca AMP na vanguarda do municipalismo brasileiro

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Santa Cecília do Pavão, Edimar Santos, passou o primeiro dia da XXV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, como secretário-geral da CNM (Confederação Nacional de Municípios) – a maior organização brasileira em defesa dos 5,5 mil municípios.

A Secretaria Geral é um dos cargos mais importantes da nova diretoria da CNM, encabeçada pelo presidente reeleito Paulo Ziulkoski, e reforça, com a posse de Edimar, a posição do AMP na vanguarda do municipalismo brasileiro.

“O Paraná assume, pela primeira vez, a condição de protagonismo do movimento municipalista. O cargo de secretário-geral muito me honra, no qual vou continuar e intensificar nossa luta em defesa do movimento municipalista paranaense e brasileiro”, disse Edimar.