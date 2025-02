Primeira Dama inspira Paraná Rosa em Ação

Unindo cidadania e saúde da mulher

No mês de outubro, o Paraná se veste de rosa em apoio à campanha de prevenção ao câncer de mama. Liderando essa iniciativa, a primeira-dama do Estado, Luciana Saito Massa, foi a idealizadora do Paraná Rosa em Ação, uma extensão do já consolidado programa Paraná em Ação, que leva serviços essenciais de cidadania para os 399 municípios do estado.

Desde o início da sua concepção, Luciana Saito Massa destacou a importância de unir saúde e cidadania, garantindo que o Outubro Rosa fosse mais do que uma campanha de conscientização, mas uma ação concreta para fortalecer os cuidados com a saúde da mulher. O programa tem o objetivo de oferecer, de forma itinerante, serviços que englobam desde a prevenção ao câncer de mama até outros atendimentos essenciais, com a participação de diversas secretarias do Governo do Estado.

Em parceria constante com o Secretário da Justiça e Cidadania, Santin Roveda (os dois, na foto) o Paraná Rosa em Ação já entrou para o calendário oficial do Governo do Estado, tornando-se uma referência no cuidado e na atenção à saúde da mulher. “Eu e a primeira-dama estamos sempre unidos por boas causas, e o Paraná Rosa em Ação é uma delas, uma iniciativa que reforça a importância da prevenção e do cuidado com as mulheres do nosso estado”, destaca Roveda.

No ano passado, a ação passou por importantes cidades do Paraná e, em 2024, a campanha continua a levar cidadania e serviços de saúde para milhares de mulheres. O sucesso da iniciativa demonstra a força do compromisso do Governo do Estado em promover ações que impactem diretamente a vida da população.

A cada outubro, o Paraná reafirma seu compromisso com a saúde feminina, fechando o mês com chave de ouro ao fortalecer a prevenção ao câncer de mama e expandir a cidadania. O Paraná Rosa em Ação segue como um símbolo de união entre governo, saúde e cidadania, sob a inspiradora liderança de Luciana Saito Massa.