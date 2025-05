Progressistas nas televisões e rádios

Nesta semana inserções da propaganda partidária em rádio e TV

A primeira inserção foi ao ar nesta segunda-feira, dia 26, com uma mensagem da presidente estadual do Progressistas, deputada estadual Maria Victoria. A partir de quarta-feira (28), entram no ar os conteúdos regionalizados, gravados por lideranças da legenda, como deputados federais e estaduais.

A regionalização das inserções é uma das marcas do Progressistas no Paraná. A estratégia permite que cada liderança fale diretamente com o público da sua região, levando uma mensagem próxima, alinhada com as demandas locais.

As inserções vão ao ar nos dias 28 e 30 de maio e 2, 4, 6, 9, 11 e 13 de junho, totalizando 40 participações nas emissoras de rádio e televisão. O Progressistas é a segunda maior força política do Paraná e se destaca pelo compromisso com o municipalismo, setor produtivo, inovação, desenvolvimento econômico e melhoria da qualidade de vida em todas as regiões