Projeto institui Julho Âmbar para os pais que PERDEM FILHOS

Para mobilizar sociedade sobre luto parental

O deputado Luiz Claudio Romanelli (foto) apresentou projeto de lei que inclui o Julho Âmbar no calendário oficial de eventos do Paraná, mês de conscientização sobre o luto parental. “Importante que tenhamos uma política pública para acolhimento e atenção psicoemocional para famílias que passam pela dor da perda de seus filhos”, afirma.

De acordo com o deputado, a proposta foi idealizada a partir da interação com a instituição Dando Voz ao Coração, formada por mulheres que viveram a experiência de longos internamentos dos filhos em UTIs ou que os perderam precocemente. Atualmente a organização ampara famílias na mesma condição. “Esta organização oferece uma rede de apoio aos pais e o propósito é expandir este modelo para alcançar mais famílias que enfrentam esta delicada situação”, explica Romanelli.

No encaminhamento do projeto, Romanelli aponta que o Datasus apurou 57.108 óbitos de bebês e crianças de 0 a 14 anos no Paraná, entre 2002 e 2022. Na proposição, o deputado também salienta a necessidade de romper com estereótipos e preconceitos sobre o luto parental, sensibilizar a sociedade com campanhas de conscientização e ampliar a capacitação de profissionais de saúde para um atendimento humanizado.

Âmbar – Segundo o deputado, os EUA já estabeleceram o mês de julho como o período de conscientização sobre o luto parental.

No Brasil, o Rio Grande do Sul é o primeiro estado a criar um projeto de lei neste sentido e que instituiu a Semana Gaúcha do Luto Parental. Atualmente, a matéria está tramitando nos legislativos do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. “A cor âmbar foi escolhida por remeter ao nascer do sol, que sugere o renascer da esperança tão necessária aos pais devastados”, cita o deputado na justificativa.