Prevenção e Controle do Colesterol pode ter um Dia especial no PR

Iniciativa do deputado Anibelli Neto (MDB) propõe a data

Tramita na Assembleia Legislativa do Paraná o projeto de lei nº 631/2023, de autoria do deputado estadual Anibelli Neto (MDB), que busca incluir uma nova data de conscientização no Calendário Oficial de Eventos do Estado.

Trata-se do Dia Estadual de Prevenção, Controle e Combate ao Colesterol, a ser celebrado anualmente em 8 de agosto. A iniciativa tem como objetivo sensibilizar a população sobre a importância de prevenir doenças cardiovasculares associadas ao colesterol alto.

As doenças cardiovasculares são uma das principais causas de morte no mundo atualmente, ceifando a vida de cerca de 100 mil brasileiros a cada ano. O colesterol elevado é um dos fatores de risco significativos para essas doenças, afetando mais de 2 milhões de pessoas anualmente no Brasil.

O deputado Anibelli Neto enfatiza que, apesar de sua natureza silenciosa e da ausência de sintomas, o colesterol alto pode resultar em sérios danos à saúde, como a aterosclerose, uma condição inflamatória crônica desencadeada pelo acúmulo de gorduras nas paredes dos vasos sanguíneos. Essa é uma das manifestações preocupantes do colesterol elevado. Placas calcificadas e outros elementos formados podem levar a doenças cardiovasculares, incluindo acidentes vasculares cerebrais.

A proposta do deputado Anibelli Neto visa promover discussões amplas sobre o controle e a prevenção do colesterol elevado, bem como alertar para seus riscos à saúde. Ele destaca a relevância de conscientizar a sociedade sobre a importância de adotar hábitos de vida saudáveis, como a prática regular de atividade física, a adoção de uma dieta equilibrada e o abandono do tabagismo. “Essas mudanças de estilo de vida podem desempenhar um papel crucial na prevenção de doenças cardiovasculares”, reforçou o autor do projeto.

O Dia Estadual de Prevenção, Controle e Combate ao Colesterol, proposto para ser celebrado em 8 de agosto, vem se somar ao Dia Nacional do Controle do Colesterol, instituído pelo Governo Federal em 2003, como parte dos esforços em todo o país para enfrentar os impactos adversos das doenças cardiovasculares. Segundo dados do Ministério da Saúde, aproximadamente 40% dos brasileiros têm níveis elevados de colesterol.

Anibelli Neto considera a matéria um instrumento fundamental na promoção da saúde coletiva e na prevenção de doenças entre os cidadãos do Paraná. “A inclusão dessa data no Calendário Oficial de Eventos do Paraná reforçará a conscientização sobre os perigos associados ao colesterol alto e sua relação direta com doenças cardiovasculares, a principal causa de mortalidade no Brasil, com mais de 300 mil casos anuais”, defende o deputado.