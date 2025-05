Requião Filho agora confirma filiação ao PDT; FARÁ reuniões

Grupo lança Paraná em Movimento

Na noite desta quinta-feira (8), o deputado estadual Requião Filho reuniu mais de 500 pessoas em Curitiba no evento “O Paraná em Movimento”, no mesmo dia em que se reuniu com a Executiva do PDT, em Curitiba.

Estiveram presentes lideranças de diferentes partidos e municípios, vereadores da capital, Maringá e Ribeirão do Pinhal, além do deputado estadual Goura (PDT), do ex-governador Roberto Requião, amigos e apoiadores.

O objetivo do encontro foi abrir espaço para um diálogo coletivo sobre o desenvolvimento do Paraná, com ênfase na importância de planejamento de médio e longo prazo. Em seu discurso, Requião Filho criticou os governos estadual e federal, e fez um convite para construção do que chama de “projeto de Paraná”.

“Quem está aqui é porque sente indignação de saber que o sistema foi corrompido dos dois lados, mas também tem esperança por saber que a política ainda tem jeito. Precisamos de projetos para reformar o Estado. E esses projetos só serão construídos a muitas mãos, com pessoas de diversos grupos, de diversos partidos e que têm em comum um objetivo: devolver a política para o local de onde ela nunca deveria ter saído, das mãos e do interesse popular”, declarou o deputado.

Além disso, Requião Filho também criticou o avanço do extremismo no cenário político, que, segundo ele, tem esvaziado os debates e dificultado a formulação de propostas estruturantes que realmente impactem a vida das pessoas.

A iniciativa marca uma fase de articulações lideradas pelo parlamentar, que pretende realizar encontros em diferentes regiões do Paraná. O próximo será realizado no dia 22 de maio, em Ponta Grossa (Fonte: Correio do Litoral).