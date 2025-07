REQUIÃO Filho oficializa filiação

Em cerimônia nacional em Brasília

O deputado estadual Requião Filho oficializarÁ sua filiação ao Partido Democrático Trabalhista (PDT) no próximo dia 16 de julho (quarta-feira), em cerimônia marcada para a sede nacional da legenda, em Brasília. Ele será acompanhado do pai, o ex-governador Roberto Requião, que também retorna ao partido.

Reconhecido por sua atuação combativa na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), Requião Filho afirma que a ida ao PDT visa construir uma nova alternativa política para o estado.

“A ideia de entrar no PDT é criar uma nova plataforma, um novo programa, uma nova opção para o governo do Paraná. Queremos construir um projeto real, que atenda a todos os paranaenses – dos pequenos aos grandes –, e não apenas uma propaganda de redes sociais ou televisão”, afirmou.

A filiação representa um reforço significativo para o PDT no Paraná, ampliando sua articulação política em pautas como educação, combate à corrupção, geração de empregos e redução de impostos. O ato contará com a presença de lideranças nacionais, parlamentares e representantes de movimentos sociais.

“O PDT nos oferece uma base trabalhista com histórico de investimento em educação e no fortalecimento do Estado. Isso é essencial para um debate mais profundo sobre o futuro do Paraná”, completou o parlamentar, que lidera pesquisas eleitorais para o governo do estado.

Com o ingresso de Requião Filho, o PDT se prepara para protagonizar as discussões políticas rumo às eleições de 2026, fortalecendo sua presença no cenário estadual e nacional.