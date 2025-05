Ricardo Barros volta PARA BRASÍLIA (DF)

PP ainda não definiu substituto

O governador Ratinho Júnior (PSD), o secretário da Indústria, Comércio e Serviços, Ricardo Barros (PP), e a presidente estadual do Progressistas, deputada Maria Victoria (PP), definiram o retorno de Ricardo Barros para a Câmara Federal, em reunião no Palácio Iguaçu.

Ricardo Barros permaneceu na pasta nas próximas semanas para acompanhar o governador em agendas em Maringá na quinta na Cocamar, no Show Rural em Cascavel e no Encontro de Prefeitos em Foz do Iguaçu semana seguinte. Também participa de reuniões previamente marcadas com o setor produtivo paranaense.

Na reunião também foi definido que o nome para substituir Barros na Secretaria será apresentado pelo Progressistas ao governador Ratinho Júnior. “Progressistas tem a honra de contribuir para o processo de industrialização, geração de empregos e oportunidades e de fortalecimento do setor produtivo paranaense”, afirma a presidente estadual do partido.

BRASÍLIA – Maria Victoria destacou a importância do retorno de Ricardo Barros à Brasília. “Ele é um dos parlamentares mais respeitados de Brasília, reconhecido pela capacidade de articulação e pelo conhecimento do Orçamento Público. Tenho certeza de que irá contribuir ainda mais pelo desenvolvimento do Paraná e do Brasil”, acrescenta a presidente estadual da legenda.

“Agradecer ao governador Ratinho Júnior pela confiança e pela atenção especial ao nosso setor produtivo. A Investe Paraná e todos os órgãos que ajudaram a consolidar no Paraná um dos melhores ambientes para negócios no país, com segurança jurídica, licenciamento ágil, infraestrutura em expansão e apoio do setor público”, disse Ricardo Barros.

Também destacou o foco na industrialização do interior, capacitação de mão de obra, apoio a microempresas e empresas de pequeno porte, desburocratização, inovação e sustentabilidade.

“Com ações planejadas e executadas com eficiência, o Paraná se posiciona como referência nacional. Um Estado competitivo, dinâmico e preparado para os desafios do futuro”, pontuou Ricardo Barros.