Romanelli cumpre AGENDA política

Com lideranças no Centro-Sul e Campos Gerais

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) cumpre agenda nesta semana no Centro-Sul e os Campos Gerais. Os compromissos iniciam às 14 horas da quinta-feira, 22, em Porto Amazonas, num encontro com vereadores e candidatos à Câmara Municipal.

Ainda no período da tarde, estará em Palmeira, para encontro com lideranças da cidade e candidatos às eleições de outubro. À noite, o compromisso é em Ipiranga, onde participa do lançamento da candidatura de Douglas Modesto (PL), que concorre à reeleição para prefeito.

Na sexta-feira, 23, o deputado teve encontros políticos em Irati, a partir das 8 horas, com a participação de lideranças locais e candidatos a cargos municipais. A agenda se repetiu em Prudentópolis, ao meio-dia. Logo depois, ele foi até Imbituva, onde acompanhou o candidato a prefeito Zaqueu Bobato (Republicanos) em mobilizações de campanha. O dia terminou em Carambeí, em encontro com a prefeita Elisangela Pedroso (PL), candidata à reeleição.