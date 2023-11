Romanelli DESTACA políticas de atenção à MULHER do PARANÁ

Estado repassará R$ 6 milhões para 83 cidades estruturar serviços de proteção

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) destacou os recursos destinados pelo Governo do Estado aos municípios em apoio aos programas e serviços de atenção e proteção da mulher no Paraná. “O Estado vai repassar R$ 6 milhões para 83 cidades para estruturar serviços de proteção a mulheres. É um recurso importante para a estruturação do sistema de governança da política da mulher, da igualdade de gênero e de estímulo ao empoderamento do universo feminino”, disse.

O parlamentar defende frentes em todas as cidades para o enfrentamento das dificuldades que ainda afetam diretamente as mulheres, principalmente as mulheres em situação de vulnerabilidade. “Temos que fazer frente ao injustificável machismo que persiste na sociedade. Nós, homens, precisamos entender de uma vez por todas que lugar de mulher é onde ela quiser”, assinalou.

“O que nos cabe é dar a elas todo o apoio possível. Por isso, na Assembleia Legislativa, criamos a Procuradoria da Mulher para apoiar as procuradorias municipais. Cada movimento que se faz, ajuda a empoderar as mulheres”, completa.

Ao longo deste ano, a Secretaria da Mulher, da Igualdade Racial e da Pessoa Idosa, constatou a mobilização dos municípios para instituir políticas voltadas às mulheres, através da criação de fundos municipais e conselhos municipais da mulher.

O Paraná tem 191 municípios com conselho da mulher, 116 desses com conselho e fundo, 41 têm organização da política da mulher instituída, 18 possuem centros de referência de atendimento à mulher ou similares, e 17 oferecem serviços de acolhimento.