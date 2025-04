Mais R$ 2 milhões para Bandeirantes

Ações indicadas por vereadores de Bandeirantes

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) recebeu em Curitiba os vereadores Sandro Sartorio (PSD), Tiago Pobreza (PP), Mineirinho (PP) e Marquinhos Assistente Social (PL) e garantiu cerca de R$ 2 milhões em recursos destinados a diversos setores de Bandeirantes. Entre os pedidos apresentados, alguns exigem a elaboração de projetos técnicos, enquanto outros têm trâmites mais simples.

O vereador Mineirinho, por exemplo, optou por destinar aproximadamente R$ 300 mil para o esporte. A verba deverá ser aplicada na aquisição de kits esportivos para modalidades como futsal, futebol de campo, basquete e handebol, além da aquisição de uma viatura para a Polícia Militar, destinada ao atendimento da Patrulha Maria da Penha.

Já o vereador Marquinhos solicitou uma ambulância para reforçar o atendimento em saúde no município.

Por sua vez, o vereador Tiago Pobreza fez um pedido para a construção de uma quadra de tênis no Parque do Povo, atendendo à demanda dos praticantes da modalidade.

Outro investimento relevante, solicitado pelo vereador Sandro Sartorio, foi voltado à Escola Municipal Zulmira de Albuquerque. Segundo relato do vereador, foi entregue um abaixo-assinado com várias assinaturas de pais e responsáveis, solicitando a construção de uma quadra esportiva coberta na instituição. O recurso de R$ 300 mil já foi assegurado, mas depende agora da elaboração e aprovação do projeto técnico. A expectativa é que, sem cobertura, a obra possa ser viabilizada mais rapidamente. No entanto, a intenção é buscar o apoio do prefeito Jaelson para apresentar um orçamento completo, com cobertura, e encaminhá-lo ao gabinete do deputado Romanelli.

Além disso, o deputado estadual tem direcionado atenção especial à Santa Casa de Bandeirantes, reconhecendo o importante trabalho prestado à população local e regional. Estão previstos recursos para a reforma da unidade hospitalar e ampliação dos espaços físicos, com a construção de novas salas.