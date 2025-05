Romanelli garante R$ 402 mil para Cornélio

Reforma da quadra de esportes da Praça das Camélias

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) obteve a autorização do secretário Guto Silva (Cidades) do do pagamento de uma emenda de R$ 402 mil para a reforma da quadra de esportes da Praça das Camélias, localizada no Centro Esportivo Jardim Panorama em Cornélio Procópio..

“É mais uma obra importante para Cornélio Procópio. É a reforma da quadra de esportes da Praça das Camélias, uma obra de R$ 402 mil iniciada ainda no governo do ex-prefeito Amin Hannouche (PSD) e que agora sai a liberação dos recursos”, disse Romanelli ao lado do secretário Guto Silva.

Romanelli adianta que o atual prefeito Raphael Sampaio (PP) dará sequência na reforma com a licitação da obra. “Esta é uma obra importante. Eu só posso agradecer ao secretário Guto Silva e ao governador Ratinho Júnior pela liberação dos recursos que estamos trabalhando pelo mandato já há algum tempo”, disse.

“Felizmente temos essa boa notícia. Mais um compromisso com Cornélio Procópio, com a emenda que o deputado Romanelli destinou à cidade muito querida por ele. E a gente gosta tanto, que prestigia sempre, repassa mais esse recurso do governo Ratinho Júnior para aplicar e melhorar a vida das pessoas”, disse Guto Silva.

Ainda no governo Amin Hannouche, em 2021, a praça foi completamente revitalizada com novos canteiros, grama e floreiras, bancos, pintura e parque infantil(foto: Mariana Andreatta).