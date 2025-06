Romanelli garante UTI para o HOSPITAL DE Cornélio PROCÓPIO

Reforçará capacidade operacional

A saúde pública do Norte do Paraná acaba de alcançar um novo avanço: o Hospital Regional Pioneiro Amin Hannouche, em Cornélio Procópio, contará com uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) estruturada e equipada para atendimento de média e alta complexidade.

A conquista é resultado direto da articulação do deputado estadual Luiz Claudio Romanelli (PSD), que desde o início da implantação do hospital liderou os diálogos com o Governo do Estado para garantir o pleno funcionamento da unidade.

“A instalação da UTI era uma etapa fundamental que já vínhamos tratando com o secretário de Saúde, Beto Preto, e com o próprio governador Ratinho Junior. Agora, com o compromisso formalizado, o hospital passa a contar com uma estrutura mais completa para salvar vidas e oferecer atendimento humanizado à nossa população”, destacou Romanelli.

Investimento estratégico

O novo setor de UTI reforçará a capacidade operacional do hospital, que já atende pacientes de 21 municípios das 17ª, 18ª e 19ª Regionais de Saúde. A medida representa mais segurança para os usuários do SUS e um alívio para os gestores municipais da região, que há anos reivindicam maior estrutura hospitalar.

Hospital referência

Inaugurado em dezembro de 2023, o Hospital Regional já é considerado uma das maiores conquistas da saúde pública na região. Com 118 leitos, pronto atendimento, centro cirúrgico e unidade pediátrica, a inclusão da UTI completa a estrutura planejada desde o início por Romanelli e pelo ex-prefeito Amin Hannouche.

Compromisso com a verdade

Diante de visitas recentes de lideranças políticas ao secretário estadual de Saúde, Romanelli ressaltou que o trabalho pela UTI não é novo — vem sendo construído com responsabilidade e foco na gestão pública eficiente. “Seguimos firmes, fazendo política com seriedade, compromisso e resultados concretos para o povo do Norte do Paraná”, afirmou o deputado.