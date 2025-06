Saúde do PR reforça profilaxia contra HIV

A Secretaria da Saúde do Paraná (Sesa) intensifica a orientação aos municípios para que participem do esforço para ampliar a cobertura, no Estado, da Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) – uma dose combinada de dois medicamentos diários utilizados para prevenir a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV). A Sesa enfatiza a importância de os municípios ofertarem esta combinação, que se reflete na diminuição dos casos novos de HIV/Aids.

A orientação para a adesão ao uso da PrPE foi reforçada às 22 Regionais de Saúde do Estado em uma videoconferência realizada na última semana, com representantes dos serviços públicos municipais e entidades que atuam com acolhimento, monitoramento e tratamento da infecção. Além da reunião virtual, que contou com 258 profissionais, a Sesa publicou a Nota Orientativa nº 03/2025 para auxiliar nessa ampliação.

Desde 2019 a Sesa, por meio da Divisão de Doenças Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, vem conscientizando os gestores municipais sobre a importância da ampliação do acesso à PrEP. Ela auxilia no controle do HIV/Aids nas populações com risco acrescido de se infectar pelo vírus.

Atualmente, o Paraná tem uma cobertura de PrEP em 48% do território – equivalente a 196 municípios com fluxo estabelecido para o uso desta profilaxia.

De acordo com a diretora de Atenção e Vigilância da Sesa, Maria Goretti Lopes, a intenção é aumentar esse número, possibilitando que essa ferramenta, já comprovada como forma efetiva de prevenção do HIV, esteja acessível à população e seja ampliada consideravelmente.

“A oferta da PrEP representa mais descentralização de serviços e a meta é alcançar mais pessoas que estão dentro da indicação de uso. Por isso, é fundamental que as gestões municipais se mobilizem para implementar e divulgar amplamente essa oferta”, afirmou.

PROFILAXIA PRÉ-EXPOSIÇÃO – Além dos medicamentos, a pessoa em PrEP realiza acompanhamento regular de saúde, com testagem para o HIV, outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e avaliação das funções hepáticas. A PrEP é a combinação de dois medicamentos (tenofovir + entricitabina) que bloqueiam algumas formas que o HIV usa para infectar o organismo. Existem duas modalidades de PrEP indicadas: a PrEP diária e a PrEP sob demanda.

A diária consiste na tomada contínua dos comprimidos, indicada para qualquer pessoa em situação de vulnerabilidade ao HIV. Já a modalidade sob demanda é somente quando a pessoa tiver uma possível exposição de risco ao HIV. Neste caso, seriam quatro comprimidos, dois de 2h a 24h antes da relação sexual, um 24 horas após a dose inicial e outro 48 horas após a primeira dose.

“A ampliação da disponibilidade de PrEP apoia a meta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) de eliminar a epidemia de Aids como um problema de saúde pública até 2030”, ressalta Mara Franzoloso, chefe da Divisão de Doenças Sexualmente Transmissíveis da Sesa.

REDE DE APOIO – Todos os médicos e enfermeiros da rede do Sistema Único de Saúde (SUS) podem prescrever a PrEP, desde que o usuário esteja dentro dos critérios para adesão. Em todas as regionais de saúde, ao menos um serviço oferece o medicamento, que é indicado para população vulnerável e que tenha maior risco de entrar em contato com HIV.