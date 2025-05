Secretários exibem as NOVAS ESTRATÉGIAS

O evento Paraná Mais Cidades teve a apresentação de um verdadeiro cardápio de serviços e programas que o Governo do Estado oferece aos 399 municípios do Paraná. A exposição dos serviços ficou à cargo dos secretários estaduais e revelou caminhos que podem impulsionar diferentes áreas das gestões locais.

Mais de 4 mil pessoas, entre prefeitos e outros gestores municipais, estaduais, além de representantes do poder legislativo e judiciário, participam do evento em Foz do Iguaçu.

A participação dos secretários reforçou como cada área do governo pode contribuir para o crescimento das cidades, além de destacar as oportunidades que as prefeituras têm para acessar projetos e suporte técnico do Estado.

De acordo com o secretário do Planejamento, Guto Silva, o Paraná está vivendo um momento único de desenvolvimento, e os municípios são peças-chave nesse processo. “Por meio do Rede 399, por exemplo, formamos uma rede com todos os municípios para resolução de problemas. Temos municípios de tamanhos diferentes, realidades diferentes, mas que, muitas vezes, têm os mesmos desafios e essa rede agiliza as soluções”, reforçou durante a apresentação.

O secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, destacou o apoio da pasta no desenvolvimento de projetos. “Estamos à disposição das prefeituras nas obras estruturantes. Estamos juntos para realizar sonhos, pois aqui no Paraná, tudo sai do papel: as obras se materializam e o Estado se consolida como uma referência”, salienta.

A vocação do Estado para o agronegócio, não ficou fora. O secretário da Agricultura, Natalino Avance de Souza falou sobre o desafios da área. “As adversidades climáticas trazem muitos desafios à agricultura, que é uma indústria à céu aberto. Em função disso, no Paraná, temos um conjunto de políticas públicas que permitem que a agricultura caminhe ao lado do meio ambiente, como o programa Renova Paraná, desenvolvido em parceria com os municípios e que é o maior projeto do Brasil para a produção de energia alternativa nas propriedades rurais”, lembra.

Para a secretária da Mulher, Igualdade Racial e da Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte, foi uma oportunidade de planejar. “O último Censo nos revela que a população acima de 60 anos cresceu 60% em comparação com 2010. No Paraná, teremos uma mudança drástica na pirâmide etária já em 2027, com mais pessoas acima de 60 anos do que acima dos 14. Isso vai exigir políticas públicas para o envelhecimento ativo e com saúde. Desafios que serão enfrentados ainda na gestão dos prefeitos que participam do Paraná Mais Cidades”, analisa. Neste sentido, o Governo do Paraná, por meio da Semipi, criou o Programa Paraná Amigo da Pessoa Idosa que ajuda a preparar as cidades, por meio de investimentos públicos e privados em obras e programas.

Sobre a segurança, o secretário Hudson Leôncio Teixeira trouxe dados sobre o Programa Mulher Segura. “Nas vinte cidades atendidas pelo programa, tivemos uma redução de 37% nos casos de feminicídio. E estamos à disposição de outras prefeituras que queiram participar do programa”, informa.

SAÚDE E EDUCAÇÃO – O secretário da Saúde, Beto Preto reforçou a parceria do Estado com os municípios. “Temos hoje parceria com todas as secretarias municipais de saúde. Isso só acontece aqui no Paraná. Estamos buscando digitalizar a saúde do Estado e por meio do programa Paraná Saúde Digital temos informações de todos os municípios. Hoje, inclusive, todos os prefeitos vão receber uma tela com dados dinâmicos sobre a saúde do seu município”, avisa. O secretário também informou que atualmente 12 novos Ambulatórios Médicos de Especialidades estão sendo construídos no Estado e que a realização de cirurgias eletivas já é 70% superior do que antes da pandemia do Covid-19.

Na área da Educação, o secretário Roni Miranda lembrou que em 2022 o governador Ratinho Junior sancionou a Lei Educa Juntos, que prevê um trabalho colaborativo entre Estados e municípios. “O Paraná tem a melhor educação do Brasil e isso começa nos municípios. Temos dois pilares fundamentais para trabalhar em conjunto: a alfabetização das crianças até os 8 anos e o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, no qual estamos em primeiro lugar. Trabalhando em conjunto, vamos seguir ofertando a melhor educação do Brasil”, arremata.

Ao lado do governador, o secretário assinou um protocolo de intenções entre o Sebrae e o Governo do Estado para desenvolver a educação empreendedora nos colégios paranaenses.

Além da apresentação dos secretários, os participantes acompanharam as palestras do Sebrae, Sesc e Senac, sobre programas e projetos que impactam os municípios paranaenses.

EVENTO – O Paraná Mais Cidades é um espaço para o diálogo entre governo e municípios. A edição de 2025 foi marcada por apresentar de maneira didática e detalhada como as cidades podem acessar os programas do Governo do Estado. Além disso, durante a programação, o governador Carlos Massa Ratinho Junior apresentou um panorama geral do Estado, uma vez que muitos prefeitos estão iniciando um primeiro mandato. O formato agradou os participantes e oficializou parcerias em diversas áreas.

PARTICIPAÇÃO – Também apresentaram a carta de serviços e oportunidades disponíveis para os municípios os secretários João Carlos Ortega (Casa Civil), Alex Canziani (Inovação), Marcio Nunes (Turismo), o diretor-presidente da Cohapar, Jorge Lange, o diretor de comercialização da Copel, Julio Omori, e do coordenador estadual da Defesa Civil, tenente-coronel Fernando Raimundo Schünig.