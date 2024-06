Sergio Moro retoma ‘Diálogo com senador’

Deputados Luiz Fernando Guerra e Rosangela Moro participaram

Sergio Moro retomou seu projeto Diálogos com o Senador, com um encontro que reuniu 12 conselhos profissionais de áreas como medicina, medicina veterinária, engenharia, arquitetura e contabilidade.

O evento aconteceu no seu escritório político, em Curitiba e contou com a participação da deputada federal Rosangela Moro e do deputado estadual Luiz Fernando Guerra, que elogiou a iniciativa e a presença constante do senador. “Nunca antes eu tinha visto um senador pisar em todas as regiões como eu vejo o Senador Moro que, frequentemente tem visitado e ouve as demandas da população e das entidades, inclusive dos municípios menores. Então quero parabenizar pela conversa franca e esse diálogo aberto que abre para todos”, destacou o deputado Guerra.

Sergio Moro reafirmou seu compromisso com o estado e deixou as portas abertas para todos. “Nosso gabinete e mandato pertencem à população paranaense”, comentou o senador. Já a deputada federal Rosangela Moro detalhou o trabalho na Câmara dos Deputados e abordou a luta pelas pessoas com doenças raras. “Política deve ser baseada em evidências, por isso é crucial ouvir e debater ideias”, pontuou.

O projeto Diálogo com o Senador teve início em 2023 e já realizou quatro encontros: uma com representantes de entidades ligadas a pessoas com deficiência, outra com empresários do agronegócio, a terceira com profissionais que atuam na segurança pública, e este que recebeu as demandas dos conselhos profissionais.

Ainda em Curitiba, Sergio Moro e Luiz Fernando Guerra participaram das comemorações do aniversário da ACEPAR (Associação dos Cerealistas do Paraná), que completa 21 anos. Na sequência, Moro este na Livraria da Vila, no Pátio Batel, para a inauguração do livro Lava Jato – Histórias dos bastidores da maior investigação anticorrupção do Brasil, da autora Ligia Maura Costa.