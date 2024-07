O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Santa Cecília do Pavão, Edimar Santos, recebeu na sede da entidade o prefeito de Sertaneja, Jamison da Silva.

O chefe do executivo estava acompanhado do vereador Samuel do Prado e do assessor parlamentar do deputado estadual Luiz Claudio Romanelli, Ricardo Silva.