Sistema GIT reduz tempo de multas

A digitalização dos serviços públicos vem transformando a forma como cidadãos e gestores interagem com a administração municipal. No Paraná, o GIT (Gestão de Infrações de Trânsito), sistema desenvolvido pela Celepar, tem revolucionado a gestão de multas ao substituir processos físicos por uma plataforma digital integrada. Com a adoção do sistema, o prazo para resposta das defesas prévias caiu de 750 para apenas 7 dias, beneficiando motoristas e agilizando os trâmites administrativos.

Já utilizado em 46 municípios paranaenses, o GIT moderniza o processamento de infrações e reduz a burocracia. A Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito de Curitiba utiliza o sistema desde 2013 e, a partir de 2018, integrou também o Geproc (Sistema de Gestão Eletrônica de Processos), ampliando a digitalização e trazendo ainda mais eficiência ao setor.

A modernização permite um planejamento mais eficiente do transporte urbano e melhora a segurança viária. “O GIT é um exemplo de como a tecnologia pode tornar as cidades mais eficazes, sustentáveis e conectadas”, afirma Rafaela Aparecida de Almeida, doutora em Gestão Urbana. Além disso, o sistema se integra a bancos de dados e câmeras de monitoramento, aprimorando o controle do trânsito.

“O GIT diminuiu a burocracia e melhorou a experiência dos cidadãos, reduzindo significativamente os prazos de tramitação”, destaca Alexsandra Andrea de Marchi, chefe da Unidade de Atendimento, Estatística e Instrução da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito de Curitiba.

Indicações de condutores que antes levavam 180 dias para análise no processo físico agora são oficializadas no dia seguinte quando feitas presencialmente e, em até 7 dias, quando enviadas pelos Correios ou via protocolo online. A análise de recursos da Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) também teve uma redução expressiva, passando de 700 para 100 dias. A instrução automática de todos os processos trouxe mais agilidade tanto na montagem quanto na avaliação.

Em Maringá, no Noroeste, o sistema modernizou a organização do setor e o controle dos processos. “O GIT trouxe mais eficiência e segurança para condutores e gestores”, ressalta Anderson Beraldo, servidor público municipal. A digitalização dos protocolos acelerou os trâmites, enquanto o Geproc, evolução do GIT, reduziu o tempo de análise e aumentou a transparência no atendimento. Hoje, a cidade é 100% digital na gestão de infrações, tornando o serviço mais ágil e acessível.

Segundo o diretor-presidente do Detran-PR, Adriano Furtado, antes da implantação dos sistemas GIT e Geproc, 100% dos processos de defesa e recursos eram realizados por atendimento presencial.

“Hoje, aproximadamente 70% desses processos são gerados por meio dos serviços on-line, evidenciando a evolução e a adesão às tecnologias digitais. O futuro aponta para a implantação de soluções tecnológicas ainda mais avançadas, com o objetivo de melhorar a qualidade, a celeridade, a economia e, acima de tudo, a segurança nos processos relacionados às infrações de trânsito”, afirma.

Em Curitiba, 65% dos processos já são enviados pelo protocolo on-line, enquanto 25% chegam pelos Correios e 10% são realizados presencialmente. Em 2024, cerca de 240 mil processos foram registrados na Capital em todas essas modalidades. A possibilidade do envio digital beneficiou os cidadãos, que não precisam mais se deslocar até o órgão de trânsito ou arcar com custos de envio postal. Além disso, a análise imediata dos processos tornou o sistema mais eficiente e menos burocrático.

A expectativa é expandir o GIT para mais municípios, fortalecendo a modernização da gestão de trânsito no estado. “Nossa experiência de 60 anos atendendo o Governo do Paraná está sendo compartilhada com as prefeituras para tornar a administração pública mais eficiente e digital”, explica André Telles, diretor de Mercado da Celepar.

CELEPAR CIDADES – Além do GIT e do Geproc, a Celepar disponibiliza a plataforma Celepar Cid@des, que reúne soluções tecnológicas voltadas à administração municipal. Entre os serviços oferecidos estão Wi-Fi público, controle de frequência escolar por reconhecimento facial e um sistema de comunicação em nuvem. Atualmente, 92 cidades do estado já adotaram pelo menos um dos serviços da plataforma. A iniciativa visa fortalecer a governança inteligente, promovendo maior transparência e eficiência na administração pública, além de garantir mais acessibilidade aos cidadãos.