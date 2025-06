Pedida reativação de laboratórios do IPEM

Em Londrina e outras cidades

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD) apresentou um requerimento solicitando providências urgentes para a reativação dos laboratórios do Instituto de Pesos e Medidas do Paraná (IPEM-PR), responsáveis pela certificação de produtos do IPEN/INMETRO em Londrina e outras cidades do estado. A medida visa evitar prejuízos ao setor produtivo, que atualmente enfrenta dificuldades devido à necessidade de deslocamento de produtos para Curitiba.

Empresários e trabalhadores da Região Norte do Estado têm relatado impactos negativos causados pela desativação dessas unidades, que anteriormente funcionavam em cidades como Londrina, Maringá, Cascavel e Guarapuava. Com a suspensão das atividades locais, as empresas são obrigadas a encaminhar seus produtos para certificação na capital, resultando em aumento dos custos operacionais, despesas adicionais com transporte e deslocamento de representantes, além de possíveis atrasos nos processos de análise.

“A situação se torna ainda mais preocupante com a proximidade da Páscoa, período em que fiscalizações sobre produtos como ovos de chocolate e pescados são intensificadas. A ausência de laboratórios regionais pode comprometer a regularidade das certificações e a qualidade dos produtos, afetando a competitividade do setor produtivo e comercial”, enfatiza o deputado Cobra Repórter.

Segundo informações levantadas, os laboratórios desativados encontram-se em boas condições de conservação e contam com profissionais capacitados para a retomada imediata das atividades. Diante desse cenário, o deputado solicita que o Poder Público adote as medidas necessárias para a reabertura das unidades, garantindo maior eficiência no processo de certificação e minimizando os impactos econômicos e logísticos para as empresas paranaenses.