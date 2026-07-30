Valter Pereira (PT) é candidato a deputado

Mora em Santo Antônio da Platina

Valter Antônio Pereira, conhecido como Valter do PT, é servidor público aposentado e candidato a deputado estadual pelo Paraná.

Natural do estado de São Paulo, vive no Paraná há 40 anos, onde construiu sua trajetória familiar e política.

Ele e outros concorrentes de outros partidos, como o PC do B, PSOL, Rede, PV e, provavelmente, PSB, apoiam Requião Filho para governador e Lula à reeleição na presidência.

“Minha vida é marcada pela opção de servir o País e a sociedade brasileira, atuando como operador da política partidária e militantância social. Acredito que a política é ferramenta de transformação e me coloca à disposição para representar as demandas da população do Norte Pioneiro, na defesa do Estado do Paraná”, afirma.