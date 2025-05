Zeca reafirma apoio à PEC da aposentadoria

De agentes de saúde e endemias

O deputado Zeca Dirceu (PT) reafirmou nesta quinta-feira, dia primeiro, o apoio à PEC que prevê aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. No encontro com representantes da categoria em Brasília, Zeca Dirceu destacou a importância da proposta e a instalação de uma comissão especial na Câmara dos Deputados para analisá-la.

“Me coloco totalmente à disposição para defender e aprovar a PEC 14/2021 no Congresso Nacional. É uma questão de justiça, reconhecimento e fortalecimento da atenção básica à saúde. Vamos juntos lutar por mais dignidade e valorização para quem cuida do povo brasileiro”, disse Zeca Dirceu.

Ele lembrou que na prefeitura de Cruzeiro do Oeste (PR), entre 2005 e 2010, trabalhou diretamente com agentes de saúde, e defendeu o reconhecimento do trabalho dos trabalhadores como parte fundamental do SUS. “Essa proposta garante carreira e aposentadoria especial para esses profissionais, reconhecendo oficialmente o papel essencial que desempenham no cuidado direto com a população, na prevenção de doenças e no controle de epidemias”, disse.

Mobilização

“As agentes e os agentes conhecem de perto as realidades das comunidades, visitam casas, orientam as famílias e são a ponte entre o povo e o sistema de saúde”, completou.

Zeca Dirceu convocou a sociedade a se mobilizar junto aos parlamentares do Congresso pela aprovação da PEC, que considera um ato de justiça com quem atua na linha de frente da saúde pública. Para ele, a medida representa um avanço na valorização da categoria e na consolidação de direitos históricos.

A instalação da comissão especial é vista como um passo decisivo na pauta, e o deputado reforça que o apoio popular será fundamental para sensibilizar o Congresso. A luta pela aposentadoria especial, segundo ele, é também uma luta em defesa do sistema público de saúde e da dignidade dos trabalhadores que o sustentam.