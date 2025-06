AME ALCANÇA 40%; mais ambulâncias e ainda sede nova da Regional (VÍDEOS)

Beto Preto visitou Jacarezinho

A saúde de Jacarezinho já mostrou que está em boas mãos. Sob a liderança de Marcelo Palhares, o município celebrou, nesta sexta-feira (28) mais um avanço significativo. Ao lado do Deputado Federal e Secretário de Estado da Saúde Beto Preto, do vice-prefeito Antonio Neto, vereadores e lideranças, entregou três novas ambulâncias para o município — um investimento total de R$ 1,1 milhão, sendo R$ 354 mil de contrapartida municipal.

As ambulâncias, do tipo B são equipadas para suporte de urgência e emergência e reforçam a frota de veículos da saúde, garantindo mais agilidade nos atendimentos e maior segurança para pacientes e equipes médicas. A conquista foi viabilizada graças ao apoio dos deputados Beto Preto (R$ 250 mil), Moacir Fadel (R$ 250 mil) e Gilberto Ribeiro (R$ 250 mil).

Mas as novidades não param por aí. Palhares anunciou que três novos veículos já estão a caminho para fortalecer ainda mais a estrutura da saúde em Jacarezinho, sendo dois HB20 para as Unidades de Saúde (Posto Central, Vila Setti, Jardim Paraíso (Aeroporto II) e Atenção Básica), além de um Cronos Drive Sedan para apoio logístico da Secretaria Municipal de Saúde. Com esses investimentos, Jacarezinho soma um total de R$ 1.389.500,00 direcionados exclusivamente para a renovação da frota da saúde.

O AME é uma obra que busca transformar o acesso a atendimento especializado de Jacarezinho e outras 21 cidades que compõem o Consórcio Intergestores de Saúde do Norte Pioneiro (Cisnorpi), resultando em até 20 mil atendimentos por mês. Com 3,5 mil metros quadrados de área construída, a estrutura contará com 37 consultórios, 10 salas de exame, um Centro de Especialidades Odontológicas e um Laboratório de Prótese Odontológica. Além disso, a população terá acesso a atendimento multiprofissional, exames laboratoriais e por imagem, promovendo um cuidado integral para mais de 280 mil habitantes da região. Atualmente, a unidade está com 40% de execução e segue dentro do cronograma estabelecido. “Estamos investindo na regionalização da saúde, aproximando os serviços da população para evitar deslocamentos longos em busca de atendimento. O AME de Jacarezinho será referência para toda a região, garantindo qualidade e rapidez nos serviços especializados”, destacou o secretário. O chefe do executivo jacarezinhense também celebrou o avanço da obra e destacou o impacto positivo para o município. “Essa estrutura será fundamental para desafogar a demanda de exames e consultas especializadas, trazendo mais dignida MAIS INVESTIMENTOS – Durante a solenidade, o secretário também realizou a entrega de três ambulâncias básicas, um investimento de R$ 600 mil, que reforça o transporte de pacientes no município. Além disso, a 19ª Regional de Saúde recebeu três veículos Fiat Cronos, cada um avaliado em R$ 103 mil, que serão utilizados para dar suporte ao trabalho dos servidores nos 21 municípios da região. AMBULATÓRIOS – Destinados ao atendimento multiprofissional especializado, além de serviços de apoio e diagnóstico dentro das Linhas de Cuidado e especialidades prioritárias no Sistema Único de Saúde (SUS) estadual, o Paraná contará com 13 Ambulatórios Médicos de Especialidades que estão em construção nos municípios de Almirante Tamandaré, Campo Mourão, Cianorte, Cornélio Procópio, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, Paranavaí, São José dos Pinhais, União da Vitória, Paranaguá, Goioerê e Pitanga.

Por trás dessas conquistas está a atuação incansável de Marcelo Palhares — um dos maiores responsáveis pelo avanço de Jacarezinho. Mais do que um prefeito, ele se consolidou como uma liderança regional e estadual quando o assunto é saúde pública.

Como presidente do Consórcio Intermunicipal de Serviços do Norte Pioneiro (Cisnorpi) e do Consórcio Paraná Saúde, Marcelo tem trabalhado para fortalecer parcerias, ampliar investimentos e garantir que a saúde chegue a quem mais precisa.

“Esta é a maior obra da região. O AME é o nosso sonho para a saúde. Estamos avançando, e não vamos parar. Quero superar os R$ 115 milhões investidos na gestão anterior e finalizar essa obra do AME ainda este ano”, destacou o prefeito.

E as perspectivas não param, Palhares e Beto Preto anunciaram que estão viabilizando a doação do terreno ao lado do AME para a construção da nova Regional de Saúde, com início previsto ainda para este semestre.

COMPROMISSO COM O FUTURO

A parceria entre a Prefeitura de Jacarezinho, o Governo do Estado e os deputados federais é a base para essa verdadeira revolução na saúde pública do Norte Pioneiro.

“Aqui, todos os dias sai uma ambulância com pacientes. Graças ao apoio de Beto Preto, renovamos nossa frota, e com o AME e a nova Regional de Saúde, vamos garantir que cada cidadão tenha acesso ao atendimento especializado que merece”, afirmou Marcelo.

