Amputação: SANTA Casa ACUSADA de negligência médica em Jacaré (assistam)

Erro em cirurgia teria provocado mutilação; Palhares reage Exclusivo: O prefeito de Jacarezinho e presidente do CISNORPI (Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro), Marcelo Palhares (vídeo) , anunciou a doação de uma prótese convencional para Fabrício Souza, jovem que se machucou após acidente com sua motocicleta e posterior “erro médico” na Santa Casa local, teve a perna amputada. Permanece agora num hospital de Londrina, sem previsão de alta, segundo o jovem afirmou à reportagem na noite desta segunda-feira, dia quatro.

“Já estamos viabilizando uma prótese convencional para o Fabrício, que vai ajudá-lo a retomar sua rotina com mais dignidade. Ainda não é o modelo ideal para a prática de esportes, mas permitirá sua locomoção no dia a dia”, declarou o prefeito Marcelo Palhares(PSB), que se mostrou revoltado com a situação.

Fabrício, que é solteiro, está sob cuidados médicos, mas ainda não recebeu a prótese necessária. Segundo Palhares, o consórcio intermunicipal garantirá o atendimento emergencial enquanto a família segue em campanha para arrecadar recursos para uma prótese esportiva, adaptada à prática de skate — atividade que o jovem sempre amou”.

Indignado com a situação que levou à amputação, o chefe do executivo também cobrou mudanças urgentes na gestão da Santa Casa de Jacarezinho, onde, segundo ele, o erro ocorreu. “É mais um episódio grave envolvendo nossa Santa Casa. Por isso, sigo lutando para renovar completamente a direção do hospital e melhorar o serviço prestado à população”, declarou.

Palhares finalizou deixando uma mensagem de apoio á Fabrício e incentivando a solidariedade: “Muita força a você e sua família. Conte conosco. E peço a todos que contribuam com a vaquinha para que ele consiga a prótese esportiva que tanto deseja”.

A campanha solidária segue ativa e qualquer ajuda pode fazer a diferença na vida do jovem.

Karol Woytilla, profissional especialista em Ortopedia/Traumatologia, é o presidente da Santa Casa de Jacarezinho. Ele chegou a postar em sua rede social imagens da cirurgia do rapaz de 20 anos (reprodução abaixo)

O médico foi procurado pelo Npdiario para comentar o assunto por telefone e WhatsApp e disse que se posicionará nesta terça-feira, dia cinco.

Para doações ao paciente a chave pix é: Fabriciosouza2904@gmail.com

