Câmara anuncia abertura de CPI

Após recebimento de denúncias

A Câmara Municipal de Jacarezinho anunciou que deve abrir, nos próximos dias, uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a gestão da Santa Casa de Misericórdia. A informação foi divulgada durante uma live oficial realizada na tarde desta sexta-feira (25), após os vereadores receberem um caderno com denúncias e relatos detalhados.

O material foi entregue durante uma reunião entre o prefeito Marcelo Palhares, o presidente da Amunorpi, Regis William (prefeito de Jaboti), e os membros do Legislativo. Segundo o presidente da Câmara, vereador Zola, há “99% de chance” de a CPI ser instaurada, restando apenas os trâmites legais que estão sendo finalizados pelo Departamento Jurídico da Casa.

O vereador Waguinho da Saúde (PP), que já vinha cobrando mais transparência da Santa Casa por meio de requerimentos e ofícios, reafirmou a necessidade de mudanças urgentes. “Essas denúncias precisam ser tratadas com seriedade. Estamos falando da saúde da população e do uso de dinheiro público. É hora de agir com responsabilidade e buscar as mudanças que a população espera”, declarou.

Entre os problemas relatados estão falta de materiais básicos, atrasos em exames laboratoriais, denúncias de descumprimento da lei do piso salarial da enfermagem e ameaças de paralisação por parte de médicos plantonistas. Mesmo com repasses de quase R$ 4 milhões da Prefeitura à instituição, as reclamações por parte de funcionários e pacientes continuam frequentes.

A CPI deve investigar a aplicação dos recursos públicos, a qualidade do atendimento e possíveis falhas na gestão hospitalar. A expectativa é de que os trabalhos comecem nos próximos dias, com análise de documentos, oitivas e apuração técnica.