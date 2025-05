EM Jacarezinho Campanha vacina contra INFLUENZA

Exemplos de prevenção e cuidado à Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde de Jacarezinho realizou mais uma etapa da Campanha de Vacinação contra Influenza 2025, reforçando o compromisso com a saúde pública e a prevenção de doenças.

A ação, liderada pela diretora da Vigilância Epidemiológica, Cíntia Bruno, e com o apoio das enfermeiras vacinadoras Ana Paula Cher e Suelene Manfré, teve como objetivo imunizar o efetivo do 2º Batalhão. A equipe foi recebida pelo Comandante do Batalhão, Tenente-Coronel Márcio Jaquetti, e pelo Subcomandante, Major Carlos Ricelle Leal, na sede da unidade.

Esse esforço evidencia não apenas a importância da vacinação como principal ferramenta de prevenção, mas também destaca a colaboração entre diferentes setores da sociedade para promover bem-estar coletivo.

A vacina contra a influenza é essencial para proteger contra o vírus que, especialmente em grupos vulneráveis, pode levar a complicações graves. A campanha reforça a mensagem de que a imunização é um ato de responsabilidade individual com reflexos positivos para toda a comunidade.

Além disso, é importante que todos se atentem ao cronograma local de vacinação e busquem as unidades de saúde para se imunizarem. A vacinação é gratuita e segura, sendo um recurso poderoso no combate a surtos de gripe e suas complicações.

Parabéns à equipe da saúde de Jacarezinho e ao 2º Batalhão por essa importante parceria em prol da saúde pública! Que iniciativas como essa sirvam de exemplo para outras localidades.