Cartilha previne acidentes com ESCORPIÕES

Iniciativa educativa surge após morte de criança em Cambará

Diante da recente e comovente tragédia envolvendo o pequeno Bernardo Gomes de Oliveira, de apenas 3 anos, que faleceu após ser picado por um escorpião escondido dentro de um tênis, o Grupo Silvio Cunha anunciou uma importante iniciativa de conscientização e prevenção. Nas próximas semanas, será lançada a cartilha “Do Pacotinho”, com orientações práticas sobre como evitar acidentes com escorpiões — especialmente entre crianças, que são mais vulneráveis a esse tipo de ocorrência.

Reconhecido por seus projetos sociais e educacionais voltados à primeira infância, o Grupo Silvio Cunha decidiu agir diante da comoção provocada pelo caso em Cambará. A cartilha foi desenvolvida com linguagem acessível, ilustrações lúdicas e informações úteis que ajudam famílias, educadores e profissionais de saúde a identificar riscos e adotar medidas preventivas.

Entre os conteúdos abordados estão:

Locais onde escorpiões costumam se esconder dentro de casa;

Como inspecionar roupas, sapatos e brinquedos antes do uso;

Dicas de limpeza e vedação de ambientes;

Sintomas da picada e primeiros socorros;

Orientações sobre onde encontrar atendimento com soro antiescorpiônico.

O material será distribuído em parceria com prefeituras da região, alcançando escolas públicas, creches e unidades básicas de saúde. A proposta é ampliar o acesso à informação e promover a prevenção de forma simples e eficaz.

“A dor de uma perda como essa precisa se transformar em ação. A cartilha é uma forma de protegermos outras crianças e levarmos conhecimento às famílias”, afirmou um representante do Grupo Silvio Cunha.

Com essa ação, o grupo reforça seu compromisso com a infância e com a educação como ferramenta de transformação e proteção social.

Texto: Wagner Repórter