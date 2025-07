Corrida e Bike à Noite resgatam a tradição ESPORTIVA EM SAP

Prova integra programação do aniversário de 111 anos

A gestão municipal 2025/2028 dá mais um passo importante no incentivo ao esporte com a realização da Corrida de Rua e Prova de Bike Noturna, programadas para o dia 16 de agosto, a partir das 19h, com largada na Avenida Palma Rennó, em frente ao Centro de Convivência do Idoso (CCI).

O evento busca resgatar a tradição das antigas corridas de Duque de Caxias, promovidas nas décadas de 1970 e 1980 em parceria com o Tiro de Guerra (TG) 05-004. Na época, a largada acontecia no Povoado da Platina, com chegada no TG ou, em outros anos, na sede da Prefeitura.

A competição é organizada pelo Departamento Municipal de Esportes e integra a programação de aniversário de 111 anos de emancipação política e administrativa de Jacarezinho, comemorado no dia 20 de agosto.

A retomada dessa atividade histórica reforça o compromisso da atual gestão com a valorização do esporte, da memória local e da promoção da saúde e bem-estar da população.