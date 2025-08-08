Farmácia no Distrito de Monte Real já está em funcionamento

Unidade atende no mesmo prédio da UBS

Desde a manhã desta quarta-feira (6), o Distrito de Monte Real passou a contar oficialmente com uma unidade da Farmácia Municipal, instalada em uma sala preparada especialmente dentro da Unidade Básica de Saúde (UBS). O novo serviço representa um avanço importante na área da saúde pública do município de Santo Antônio da Platina.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Adriana Cristina Almeida, a abertura da farmácia garante o acesso contínuo e facilitado aos medicamentos essenciais, especialmente à população que mais depende do suporte público.

“Este é um passo fundamental para o fortalecimento da saúde pública platinense. Com isso, promovemos a saúde e contribuímos diretamente para a melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos”, afirmou.

Adriana também destacou que a iniciativa reforça o compromisso da gestão do prefeito Gil Martins em investir em ações que atendam às necessidades reais da comunidade, promovendo mais justiça social.

Horário de atendimento

A Farmácia Municipal de Monte Real funciona, inicialmente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30. O atendimento é realizado mediante apresentação de prescrição médica, o que evita que moradores do distrito e da zona rural precisem se deslocar até a cidade para retirar seus medicamentos.

A UBS local conta com uma equipe da Estratégia Saúde da Família composta por um médico, um enfermeiro, dois técnicos de enfermagem, um auxiliar de serviços gerais, um agente comunitário de saúde, além da farmacêutica responsável Débora Jacob Belchior.

Adriana também agradeceu o apoio de outras secretarias e reforçou que a valorização dos profissionais de saúde tem sido uma prioridade da atual administração. “O prefeito tem um olhar atento às necessidades da população e valoriza o trabalho que realizamos. É uma grande satisfação contar com essa união entre as secretarias”, comentou.

Primeira paciente atendida

A primeira moradora a retirar medicamento na nova farmácia foi Maria Ramos Gonçalves Bento, de 50 anos. “Ficou muito melhor para nós. Agora podemos pegar o remédio aqui mesmo, sem precisar ir até a cidade, o que é ótimo principalmente para quem tem filhos pequenos. Estão todos de parabéns”, comemorou.

A farmacêutica Débora ressaltou que a farmácia já conta com boa estrutura e variedade de medicamentos disponíveis para atender à demanda local.

Durante a inauguração, o prefeito Gil Martins esteve presente, acompanhado da secretária Adriana, diretores de departamentos e servidores da UBS. “São os nossos servidores que fazem a diferença, e por isso agradeço pelo comprometimento de todos. Essa farmácia era uma necessidade antiga e, agora, as pessoas podem fazer a consulta e pegar os remédios no mesmo lugar, sem precisar se deslocar para a cidade”, finalizou.