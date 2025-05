Funcionários da Apae no “Maio LARANJA”

Assistência Social e Creas mobilizam vários setores educacionais

O mês de maio promete ser de muita conscientização sobre a violência sexual contra as crianças e adolescentes, tanto é que a Secretaria Municipal de Assistência Social e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) – dando continuidade à ação de orientação junto a professores, pedagogos, profissionais ligados à educação em geral – estiveram na manhã de quarta-feira, dia 30 de abril, com os profissionais da Escola de Educação Especial da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).

O marco da campanha “Maio Laranja” se dá em 18 de maio, instituído pela Lei nº 9.970, de 17 de maio de 2000. Frente a esta realidade, a gestão do Prefeito Gil Martins não mede esforços para que a questão do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes seja bem discutida e a conscientização e a proteção prevaleçam no Município.