Grávida de trigêmeos PRECISA de AUXÍLIO

Platinenses necessitam de apoio

Ana Paula da Silva está grávida de quase nove meses e são trigêmeos.

Ela tem 32 anos, reside com os três filhos: Jorge Henrique, de dois anos, Emily, de 16, e Luis Fernando, de 13 anos.

Já escolheu os nomes dos próximos três: Ana Lívia, Ana Vitória e Ana Clara, que nascerão em maio.

Mora na Rua Maria Amélia de Jesus, número 545, no Aparecidinho 3, em Santo Antônio da Platina.

Precisa de ajuda e o Npdiario, Vale do Sol e Difusora Platinense mantém campanha para arrecadar fraldas, carrinhos de bebê, dinheiro, roupas usadas, entre outros.

A Chave Pix é: 43996084794. É de Cleusa Alves, a sogra de Ana Paula.