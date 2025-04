HOSPITAL Nossa Senhora da Saúde abre apartamento

Na ala da maternidade

O Hospital Nossa Senhora da Saúde deu mais um importante passo na busca por excelência no atendimento à saúde materno-infantil. Neste fim de semana foi oficialmente inaugurado um novo apartamento na ala da maternidade, oferecendo ainda mais conforto e qualidade às gestantes e recém-nascidos atendidos pela instituição.

O espaço, que conta com dois leitos completamente reformados, foi projetado com foco na humanização do atendimento, unindo infraestrutura moderna, comodidade e um ambiente acolhedor. As melhorias foram viabilizadas por meio de recursos destinados exclusivamente através de emendas parlamentares do deputado estadual Luiz Claudio Romanelli, do deputado federal Pedro Lupion (federal) e da deputada federal Luisa Canziani, que têm demonstrado constante apoio ao fortalecimento da saúde pública na região.

O novo apartamento é equipado com instalações atualizadas, com atenção especial aos detalhes que fazem diferença no momento do parto e no pós-parto, como mobiliário ergonómico, climatização eficiente, acessibilidade e espaços pensados para a presença e o conforto da família.

A direção do hospital destacou a importância da parceria com os parlamentares e reforçou o compromisso contínuo com a qualidade do atendimento prestado. “Cada investimento como este representa um avanço significativo para proporcionar uma experiência mais humanizada e segura para as nossas pacientes”, afirmou o diretor Daniel Macedo.

Com essa nova entrega, o Hospital Nossa Senhora da Saúde reafirma o seu papel como referência em cuidados de saúde na região, oferecendo estruturas cada vez mais adequadas às necessidades das famílias e dos profissionais de saúde.