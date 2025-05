HOSPITAL NOSSA SENHORA INVESTE EM energia SOLAR

Implantação de sistemas de geração

Exclusivo: A Femipa (Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Paraná) e a Itaipu Binacional lançaram, nessa semana, o programa Femipa Energia, que prevê a implantação de sistemas de geração solar fotovoltaica no Paraná para o abastecimento de energia elétrica de Santas Casas e hospitais filantrópicos.

Serão R$ 81 milhões investidos para gerar 18 megawatts de energia solar, garantindo uma economia anual de R$ 11,7 milhões para os hospitais. Isso significa mais recursos para melhorar o atendimento à população e fortalecer a saúde paranaense.

O investimento beneficiará os hospitais sem fins lucrativos e as Santas Casas que fazem parte dos grupos tarifários A e B e que contemplaram os requisitos exigidos.

O Hospital Nossa Senhora da Saúde(foto abaixo), de Santo Antônio da Platina, foi incluído nesse projeto após apresentar e cumprir todos os requisitos exigidos pela federação e Itaipu Binacional e receberá sem custo algum a implantação da unidade geradora de energia solar.

A Diretoria do HNSS esteve presente no lançamento com o seu Diretor Administrativo, Daniel Macedo, e o Gerente de Captação de Recursos, Cristiano Lauro.

Na oportunidade, o Presidente da Femipa Charles London parabenizou a unidade de saúde pela conquista e por efetivamente estar participando do cenário de saúde paranaense e ser filiado, finalmente, a Femipa como uma instituição de grande importância para o Norte Pioneiro.

Macedo enfatizou que ser contemplado entre tantos hospitais no estado do paraná demostra que o HNSS vem se desenvolvendo, crescendo e se modernizando cada vez mais com o único objetivo de trazer o melhor em acolhimento, segurança e atendimento humanizado à população de Santo Antônio da Platina.