Hospital Regional é destaque de novo

Adesão Plena de segurança do paciente

O Hospital Regional do Norte Pioneiro (HRNP) teve participação de destaque na Avaliação Nacional das Práticas de Segurança do Paciente, promovida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Entre todas as instituições avaliadas, apenas quatro alcançaram o nível de adesão plena — e o HRNP foi um deles.

Essa conquista reforça o compromisso com a excelência no cuidado e a segurança dos pacientes. Além disso, sete hospitais, incluindo o Regional, foram distinguidos com a classificação de alta conformidade, evidenciando o empenho.

A equipe do HRNP foi representada na Oficina Macro Norte, realizada em Londrina nesta semana pelas enfermeiras Ariani Karina Meira (Núcleo de Controle de Infecção Hospitalar) e Lucivane Gouvea Delfino (Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente), que participaram das discussões e capacitações para aprimoramento contínuo dos processos de segurança hospitalar.

“Seguimos firmes no propósito de oferecer um atendimento cada vez mais seguro, humano e de qualidade”, disse a diretora-geral, Márcia Cristina Altvater.