Inicia vacinação nas escolas públicas E privadas do Paraná

Nova força-tarefa do governo

Os estudantes de todas as escolas do Paraná, públicas e privadas, poderão a partir desta segunda-feira (14) atualizar as suas carteiras de vacinação e reforçar a proteção contra diversas doenças. A oportunidade faz parte da nova força-tarefa do Governo do Estado, por meio de um trabalho conjunto entre as secretarias da Educação (Seed) e da Saúde (Sesa).

A campanha visa ampliar a imunização entre crianças, adolescentes e jovens matriculados nas 7.392 escolas públicas de educação básica das 399 cidades, além das 500 escolas associadas ao Sindicato das Escolas Particulares (Sinepe/PR) em todo o Paraná. Outras escolas particulares também podem participar da ação. Ao todo, são cerca de 2,4 milhões de estudantes apenas na rede pública de educação básica.

A iniciativa seguirá até ao dia 31 de maio e as programações para as aplicações das doses ficarão a cargo do planejamento dos estabelecimentos de ensino e das equipes de saúde, respeitando as particularidades de cada um. A meta é atingir as coberturas vacinais para Influenza, Febre Amarela e Covid-19 e ainda o resgate para a vacina HPV. Os alunos também poderão atualizar outras vacinas, como a pentavalente, pneumocócica 10, poliomielite e DTP. Elas previnem, entre outras doenças, coqueluche, difteria, tétano e hepatite B.

“Essa iniciativa está alinhada com a Secretaria da Educação e com o sindicato das escolas particulares e confiamos que será uma grande ação, com resultados muito positivos e de grande alcance”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Antes de cada vacinação as equipes de saúde irão avaliar a carteirinha do estudante para determinar quais vacinas ele poderá receber. A vacina pentavalente, por exemplo, deve ser administrada aos 2,4 e 6 meses de vida, mas caso a criança não tenha sido vacinada nestas idades poderá receber a vacina até os seis anos.

NA PRÁTICA – A imunização será feita dentro das instituições de ensino e está condicionada à assinatura do termo de consentimento pelos pais ou responsáveis. Eles também vão poder acompanhar o processo presencialmente nas instituições de ensino.

De acordo com a Secretaria de Estado da Educação, os pais receberão os documentos das escolas em que seus filhos estão matriculados, que deverão ser assinados indicando a concordância ou não com a aplicação em seus filhos. Após a assinatura, o documento deverá ser devolvido à escola pelo estudante, que, em caso de aprovação, deverá levar também a carteira de vacinação.

“Os pais que quiserem, poderão, inclusive, acompanhar seus filhos durante o processo. Na rede estadual, nosso objetivo é manter todos os nossos alunos protegidos em mais essa grande força-tarefa”, diz o secretário da Educação, Roni Miranda.

CUIDADO PERMANENTE – De março a abril de 2024, o Estado já desenvolve ações com foco em crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade, com abordagens voltadas aos ensinos infantil, fundamental e médio. No 1° semestre do ano passado, houve um trabalho de verificação de mais de 1,7 milhão de cadernetas de vacinação e a aplicação de 45 mil doses de vacinas em 334 municípios.

Em agosto de 2024 a força-tarefa da Seed e Sesa para a imunização de crianças, adolescentes e jovens matriculados em instituições de ensino público estaduais e municipais concluiu com 292.699 doses aplicadas e 495.076 carteirinhas de vacinação avaliadas.