Jacarezinho TESTA telemedicina e pode se tornar PIONEIRA

Tecnologia foi implantada em duas unidades de saúde

município de Jacarezinho iniciou os testes com o serviço de telemedicina em duas unidades de saúde: a UBS do Jardim Panorama e o recém-inaugurado Pronto Atendimento Primário (PAP). A iniciativa posiciona a cidade entre os apenas 10% dos municípios brasileiros que já adotam esse tipo de atendimento, reforçando o compromisso da gestão do prefeito Marcelo Palhares com a inovação e a modernização da saúde pública.

Regulamentada no Brasil desde 2022, a telemedicina permite que pacientes sejam atendidos por médicos de forma remota, com segurança, agilidade e qualidade. De acordo com o Ministério da Saúde, a expectativa é que a telessaúde ajude a reduzir em até 30% o tempo de atendimento no SUS.

Nos testes realizados em Jacarezinho, o atendimento se inicia ainda na triagem, com o uso de um manguito digital, equipamento que mede pressão arterial, temperatura corporal e oximetria. Esses dados são enviados em tempo real para o médico responsável, que realiza a consulta à distância. O paciente é atendido em poucos minutos, de maneira humanizada e eficiente, sem necessidade de sair da unidade básica de saúde.

“Nosso objetivo é oferecer uma ferramenta moderna que agilize o atendimento de casos leves e amplie o acesso à saúde pública para todos”, explicou o secretário municipal de Saúde, Guilherme Davi, que acompanhou pessoalmente o início da fase de testes.

Se a avaliação técnica for positiva, Jacarezinho se tornará a única cidade da região a implementar a telemedicina de forma estruturada, consolidando-se como referência em inovação e qualidade no atendimento à população.