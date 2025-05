Não vou renunciar, diz presidente da SANTA Casa de Jacarezinho

“Assumi após 40 anos de má gestão”

O médico Karol Joseph Woytilla Soares Lima, presidente da Santa Casa de Jacarezinho, atendeu o Npdiario na manhã desta quinta-feira, dia 29. Estava acompanhado do diretor administrativo, Eliezer de Freitas.

O prefeito Marcelo Palhares classificou de retrocesso a situação caótica provocada na região pela atual diretoria, cujo mandato terminará no dia 31 de março do ano que vem. A direção da unidade de saúde. que tem 95 anos, decidiu suspender os atendimentos de obstetrícia e ginecologia via SUS (Sistema Único de Saúde), ou seja, sem nenhum custo. Se pagar, a maternidade realiza o parto. Com a decisão, nenhuma criança poderá mais nascer gratuitamente como era até recentemente e as gestantes têm de se deslocar até o Hospital Regional do Norte Pioneiro, Santo Antônio da Platina.

O ortopedista, que é piauiense e está no Paraná há seis anos, é casado e tem uma filha, e declarou que são 260 colaboradores.

A Santa Casa juridicamente é uma instituição filantrópica, mas cobra por alguns procedimentos.

Recebe por mês R$ 160 mil do governo estadual, R$ 140 mil do governo federal , R$ 250 mil município ( porque são 10 parcelas de 300 mil reais, R$ 3 milhões por ano) para o PS (Pronto Socorro) e PA (Pronto Atendimento ) chegando assim a R$ 550 mil. O médico assinalou que são gastos R$ 850 mil resultando num déficit de 300 mil reais mensalmente.

Anunciou que, se houver mais R$ 180 mil mensais, ele reabre a maternidade para partos gratuitos. Hoje, são pouco mais de 20 nascimentos/mês, “com esse valor se vier, dobraremos o número”, garantiu.

Afirmou não recear o abaixo-assinado que está sendo feito por 22 prefeitos da Amunorpi (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro), nem documentos com apontadas irregularidades entregues à 1ª Promotoria de Justiça para ”formalizar os descasos nos atendimentos”.

Reclamou das críticas sob cuja ótica considerou improcedentes e “agressivas”.

Disse estar à disposição para eventuais tratativas, porém, sem nenhuma alteração de postura nem mesmo de nomes da diretoria, “vamos cumprir o projeto que nos dispusemos a fazer até o ano que vem”, insistiu.

Imagens: Maria Carolina

Edição de vídeo: Vitor Leite

Texto: Valcir Machado