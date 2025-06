Prefeitos se reúnem em CURITIBA para debater avanços na SAÚDE MUNICIPAL

Encontro do Consórcio Paraná Saúde reforça compromisso com a transparência e a eficiência

O Consórcio Paraná Saúde promoveu, na manhã desta terça-feira (24), em Curitiba, uma Assembleia Geral com foco no andamento do protocolo de intenções estabelecido no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e na discussão de melhorias na gestão da saúde nos municípios participantes. O encontro reafirma o compromisso da entidade com a transparência e a busca por maior eficiência na administração pública da saúde.

Mais de 70 prefeitos, além de secretários municipais de saúde e representantes do governo estadual, marcaram presença na reunião. A condução dos trabalhos ficou a cargo do presidente do consórcio, o prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, que ressaltou os avanços obtidos graças ao esforço conjunto dos 398 municípios que compõem a iniciativa.

Participaram da mesa diretiva o diretor-geral do Consórcio Paraná Saúde, Setti; o diretor da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Dr. César Neves; o assessor jurídico da Sesa, Dr. Henrique; entre outras lideranças que apoiam as ações em desenvolvimento.

Durante a Assembleia, foram debatidas estratégias para atender às obrigações previstas no TAC, além de melhorias no processo de compra de medicamentos e insumos e iniciativas para aprimorar o atendimento oferecido à população paranaense.

“O Consórcio Paraná Saúde é um exemplo de gestão colaborativa, que vem proporcionando maior agilidade e qualidade no atendimento às necessidades de saúde dos nossos municípios”, destacou Marcelo Palhares.