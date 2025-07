Ribeirão Claro lança “Pacotão da Saúde” (assistam os vídeos)

Com novos serviços e recursos para a área

A cidade de Ribeirão Claro deu um importante passo na ampliação e fortalecimento dos serviços de saúde pública com a inauguração do chamado “Pacotão da Saúde”. A programação incluiu a abertura da Unidade Básica de Saúde provisória Ana Sogayar Giacoia e o anúncio oficial do repasse de R$ 1 milhão pelo Governo do Estado, valor destinado à construção da unidade definitiva.

Também foram apresentados novos serviços que passam a compor a rede de atendimento no município:

Centro AMAR – Dedicado ao atendimento multidisciplinar de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) , contará com uma equipe formada por enfermeira, psicóloga infantil, psicóloga parental, psiquiatra, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, acompanhante terapêutica, nutricionista e psicopedagoga .

Unidade Básica do SAMU – Reforçando a assistência em urgência e emergência no município.

Programa de Saúde Escolar – Com acompanhamento de psicóloga, fonoaudióloga e psicopedagoga, o programa será voltado ao cuidado com os estudantes da rede municipal.

A cerimônia contou com a presença de autoridades e profissionais da saúde, entre eles Silvia Fabrícia Pereira Pires, Paula Sasdelli, Luiz Henrique Fonteque Frigeri, Tatiane Bellia e Ana Paula Badona, que atuam diretamente na gestão e execução das políticas públicas de saúde no município.

As ações do “Pacotão da Saúde” demonstram o compromisso da administração municipal em oferecer atendimento humanizado, especializado e de qualidade para toda a população de Ribeirão Claro.