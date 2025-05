Romanelli garante R$ 2 MILHÕES à cidade

Para unidade de saúde em São Sebastião da Amoreira

O secretário estadual de Saúde, Beto Preto confirmou ao deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) a liberação de R$ 2 milhões para compra de mobiliário, equipamentos e artefatos para a unidade mista de saúde em São Sebastião da Amoreira, cidade do Norte Pioneiro com população de oito mil habitantes. “Acabamos de acertar R$ 2 milhões para equipamentos e enxoval para a unidade mista de saúde para o município de São Sebastião da Amoreira. Prefeita Laine, está aqui: compromisso firmado e o deputado Romanelli vai levar o dinheiro ao município”, disse Beto Preto.

Romanelli e Beto Preto estão em Foz do Iguaçu no encontro Paraná Mais Cidades e o governador Ratinho Junior (PSD) vai dispor de novo pacote de investimentos para os 399 municípios do Paraná. “Eu e a prefeita Laine agradecemos o secretário Beto Preto que já repassou R$ 4 milhões para as obras – estão em 70% da execução, agora mais R$ 2 milhões para equipar a unidade de saúde e melhorar a qualidade no atendimento da saúde aos moradores da Amoreira”, disse Romanelli.

Com os R$ 2 milhões para a saúde, a cidade está recebendo R$ 12,78 milhões – o maior da história da Amoreira – do governo. Ainda em fevereiro, Romanelli entregou a prefeita Laine (PSD), uma retroescavadeira para obras (R$ 580 mil), um veículo Citroen C3 para Saúde (R$ 100 mil) e um veículo Saveiro para agricultura (R$ 100 mil). Além dos equipamentos que somam R$ 780 mil, São Sebastião da Amoreira foi selecionada no programa Rota do Paraná e vai receber R$ 5,9 milhões para recuperação e manutenção de estradas rurais (R$ 5 milhões) e R$ 600 mil para construção de um barracão industrial e R$ 300 mil em apoio para agricultura familiar.

Atendimento especializado

O trabalho de Romanelli na cidade pode ser identificado na construção da unidade mista de saúde (R$ 3,8 milhões e 70% das obras executadas) e dos sanitários na Praça Central (R$ 300 mil – obras em execução) e na reforma do ginásio de esportes (R$ 300 mil – obra já licitada).

No Paraná, são 13 unidades mista de saúde em construção. Segundo Beto Preto, as unidades integram os serviços de atenção primária e pronto atendimento de baixa complexidade, um perfil assistencial inédito para cidades de pequeno porte demográfico. As unidades têm 643,53 metros quadrados, salas e consultórios, capacidade para 3,1 mil atendimentos em média por mês, e acesso 24 horas para serviços de urgência e emergência.

Uma das principais características é fazer o atendimento de unidade básica de saúde e os serviços de urgência e emergência, característicos dos pronto atendimentos. As unidades também vão oferecer atendimento médico especializado, multiprofissional e interdisciplinar, contando ainda com laboratório de análises clínicas.