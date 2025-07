SÁBADO tem a vacinação contra sarampo em SAP

Ação para crianças de seis a 11 meses

A Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio da Platina, por meio do setor de vacinação, realiza neste sábado, 26 de julho, uma campanha especial de imunização contra o sarampo, voltada a crianças de 6 a 11 meses de idade. A vacinação acontecerá das 8h30 às 16h30, no hall de entrada da Câmara Municipal, com o atendimento de uma equipe formada por oito profissionais da saúde.

A aplicação será da Dose Zero do sarampo, recomendada pelo Ministério da Saúde como forma de prevenção antecipada para essa faixa etária. Para vacinar a criança, é obrigatória a apresentação da Caderneta de Vacinação e de um documento de identificação.

De acordo com a enfermeira Cristiane Corsini Arantes Antunes, responsável pela vacinação no município, não há casos registrados de sarampo em Santo Antônio da Platina no momento, mas a campanha tem como objetivo evitar a reintrodução do vírus na região.

“Há uma necessidade urgente de reforçar as estratégias de vacinação e vigilância epidemiológica. A Dose Zero é uma medida preventiva importante. Devemos fazer a nossa parte”, afirma Cristiane.

Com o slogan “Venha proteger seu filho!”, a campanha reforça o alerta para os riscos do sarampo, que continua sendo uma ameaça à saúde pública, especialmente em locais com baixa cobertura vacinal.

Segundo o Ministério da Saúde, o sarampo é uma doença infecciosa altamente contagiosa, que já foi uma das principais causas de mortalidade infantil no mundo. A transmissão ocorre de pessoa para pessoa, por via aérea, ao tossir, espirrar, falar ou mesmo respirar. Uma pessoa infectada pode transmitir o vírus para até 90% das pessoas próximas que não estejam imunizadas. O período de transmissão vai de seis dias antes até quatro dias após o surgimento das manchas vermelhas na pele.

A campanha deste sábado reforça o compromisso do município com a prevenção e proteção das crianças, evitando surtos e contribuindo para a manutenção da saúde coletiva.