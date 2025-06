Secretário anuncia investimentos na SAÚDE (ASSISTAM)

Cerca de R$ 25 milhões

A visita do Secretário Estadual de Saúde do Paraná, Carlos Alberto Gebrim (o Beto Preto), que é médico – a Santo Antônio da Platina, na tarde de quinta-feira, dia 27, não poderia ser melhor. Recepcionado pelo Prefeito Gil Martins, o Secretário fez o anúncio de investimentos aproximados de R$ 25 milhões para o Município.

A abertura da solenidade contou com um momento ecumênico. De um lado representando a Igreja Católica o Diácono João Batista Vilas Boas e, de outro, a Pastora da Igreja Metodista e representando as igrejas evangélicas, Hedi Regina de Moraes. O mestre de cerimônia foi o Secretário Municipal de Gestão, Tobias de Almeida Gostiche.

Beto Preto elogiou o princípio de gestão do Prefeito Gil que, num curto espaço de tempo, já mostrou à que veio. “São 50 dias como prefeito e sua atuação é digna de nota 10 e afirmo que quero ser parceiro do Município”. O Secretário destacou:

“O prefeito esteve no governo estadual levando projetos e o resultado está aqui hoje, por isso digo que tem que ter vontade política. Hoje celebramos, depois vem à licitação, a ordem de serviço e as melhorias o povo perceberá em curto espaço de tempo. É preciso ter coragem e todos os dias, dormimos e acordamos com ela. Para ser prefeito e secretário a coragem caminha junto 24h por dia”.

A recepção ao Secretário se deu primeiro no gabinete do Executivo, em seguida, a solenidade transcorreu defronte ao prédio da Prefeitura por volta das 16h30, quando lá estiveram a Vice-Prefeita Terezinha Reinutti, o Deputado Estadual Cobra Repórter (PSD), o Presidente da Câmara de Vereadores Luciano de Almeida Moraes (Republicanos), o Vermelho, demais Vereadores da 25ª Legislatura, muitos servidores, empresários, profissionais da área médica e populares.

Cirurgia eletiva – Beto afirmou que “Santo Antônio da Platina pode ter uma nova Ambulância. E digo mais, é preciso investir em cirurgia eletiva, aliás, o Paraná tem o maior programa do País e vamos cada dia mais diminuir as filas de espera e aqui no município, como na região, precisamos mudar esta realidade. Com esforço e planejamento por parte do governo de Ratinho Júnior, o Paraná vai lançar o programa “Opera Paraná”, fase 3, com investimentos em torno de R$ 200 milhões.

A segunda fase deste programa resultou em aumento de 107% no número de cirurgias realizadas entre 2021 e 2024 – passando de 331.787 para 687.245 procedimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A cirurgia eletiva é um procedimento cirúrgico – que não é urgente e pode ser programado – para corrigir uma condição médica específica e melhorar a qualidade de vida do paciente, porém, tem se constatado acúmulo de procedimentos e isso incomoda os gestores e a população.

Farmácia – Gil Martins novamente deixou bem claro que a eleição acabou em 6 de outubro “é preciso ação conjunta, trabalho, decisão”. Ele lembrou os investimentos para que a Farmácia Municipal central pudesse estar funcionando até 21h e sem fechar para horário de almoço. Também anunciou que Santo Antônio da Platina é o primeiro município do Norte Pioneiro a registrar uma Unidade Sentinela de Combate à Dengue. “Espero que não precisemos usar, mas é uma iniciativa que merece elogios”.

Muito otimista, o prefeito platinense anunciou que a expectativa futura de seu governo é que Santo Antônio tenha novamente o Centro Social Urbano onde num mesmo local funcionem a Farmácia Central, Laboratório e outros serviços de Saúde. Falou ainda dos R$ 200 mil reais que serão investidos para que o município tenha o Samu Avançado, o que deve ocorrer em aproximadamente 60 dias. Gil, por diversas vezes, exaltou a importância do trabalho em conjunto com os Vereadores, a valorização aos servidores e o apoio de vários deputados.

Gil ainda chamou a atenção para a luta pelo curso de Medicina em Santo Antônio da Platina enfatizando o esforço de longa data do Professor Aguinaldo Roberto do Carmo que esteve na solenidade.

Fizeram uso da palavra o Presidente do Legislativo, Vereador Vermelho, a Secretária Municipal de Saúde, Adriana Almeida, o Deputado Cobra Repórter, o Secretário Beto Preto e o Médico Marcelo Dias de Oliveira representando todos os profissionais da rede municipal de Saúde.

O Deputado Estadual Cobra ressaltou que o prefeito Gil “está com muita vontade de melhorar a Saúde do Município e o Governador Ratinho Jr sabe da realidade da Saúde dos municípios do interior”.

E completou o parlamentar: “Gil, estamos na Assembleia para ajudar a Educação, a Assistência Social, a Saúde. Com projetos em mãos os recursos chegam ao município”.

E o Prefeito Gil destacou: “Nosso compromisso é trabalhar e oferecer qualidade de vida para a população. São milhões de recursos para a melhoria da Saúde de nosso Município; investimento para cuidar da saúde do povo, com qualidade”.

Presenças – Eber Socio – Presidente da Subseção da OAB platinense; Luana Utida – Representando a Promotora Kele Cristiani Diogo Bahena; 1º Sargento de Infantaria Leonel Teixeira Columby – Chefe de Instrução do Tiro de Guerra 05-004; Andrea Moraes – Representando Deputado Estadual Pedro Paulo Bazana; ex-prefeito Flávio Maiorky – Representando Deputado Estadual Moacyr Fadel; Wagner Messias – Representando Deputado Estadual Tercílio Turini; ex-prefeita de Andirá, Ione Abib; ex-prefeito de Barra do Jacaré, Edão; João Lucas Thabet Venturini – Diretor da 19ª Regional de Saúde; Nicolai Cernescu – Gerente Senior das Unidades das Funeas; Márcia Cristina Altvater Vilas Boas – Diretora Geral do Hospital Regional do Norte Pioneiro; Major Siqueira – Comandante da Unidade de Corpo de Bombeiros de SAP; Walmir Antonio Jorge – Gerente Regional da Sanepar; Rafael Corsini Augusto – Coordenador de Planejamento e Administração da Sanepar; Primeira dama Fátima Izak; Vereadores platinenses: Vermelho, Karla da Saúde, Fabinho Galdino, Breno, Benito e Eliane Siqueira, sendo que alguns outros se encontravam fazendo curso; ex-Prefeito Pedro Claro de Oliveira; secretários e diretores da gestão; e os prefeitos: Marcelo Palhares (Jacarezinho), Ednyra Godoy Ferreira (Andirá), Roberto Regazzo, o Betão (Ibaiti), Fabiano Zanatta (Barra do Jacaré), lideranças comunitárias, de associações, entidades.