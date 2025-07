Tumulto em hospital de Cambará após a picada de escorpião em menina (assista)

Família temia novo caso como o de menino de 3 anos que morreu

Uma pré- adolescente de 12 anos deu entrada no Pronto Socorro Municipal de Cambará, na manhã desta terça-feira (29), após ser picada por um escorpião. De acordo com a equipe médica, o caso foi considerado de baixo risco devido ao peso e ao estado clínico da paciente, mas foi atendida com prioridade e monitorada conforme orientação do CIATox – Centro de Informação e Assistência Toxicológica do Paraná, sediado em Londrina.

Mesmo sem necessidade de transferência, os familiares insistiram no encaminhamento da menor para outro hospital. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e, em cerca de dez minutos, realizou o transporte até a Santa Casa de Jacarezinho.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a confusão teve início quando familiares teriam se exaltado e começaram a agredir verbalmente a equipe médica e de enfermagem, inclusive com ameaças.

A Polícia Militar e a Guarda Municipal foram acionadas, e durante a abordagem, algumas pessoas discutiram com os PMs e tentaram retirar a arma de um deles, sendo necessária a contenção com uso de spray de pimenta.

O médico de plantão registrou BO (Boletim de Ocorrência).

Os envolvidos foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil local.

O estopim da revolta, segundo apuração, foi um episódio recente na cidade: No último dia 13, Bernardo Gomes de Oliveira, de três anos, perdeu a vida, após ser picado por um escorpião amarelo.

Recorde aqui: https://npdiario.com.br/cidades/morte-de-menino-por-escorpiao-gera-investigacao/

Na ocasião, o Pronto Socorro de Cambará não dispunha do soro necessário para o tratamento, e a criança foi transferida para Jacarezinho, mas infelizmente não resistiu. O trauma gerado por essa perda levou os familiares da garota a reagirem de forma exaltada, temendo que o desfecho se repetisse.

A Polícia Militar solicitou as imagens das câmeras de segurança do hospital para apurar com mais detalhes o que ocorreu. O secretário municipal de Saúde, Ronaldo A. Guardiano, lamentou o episódio e reforçou que todas as medidas legais estão sendo tomadas para garantir a segurança dos profissionais e pacientes.

Colaborou na reportagem a RPC de Londrina.