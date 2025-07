Vacinação contra o sarampo muda de local neste sábado em SAP

Será no Centro Catequético das 8h30 às 16h30m

A Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio da Platina informa que a vacinação contra o sarampo neste sábado, dia 26 de julho, terá novo local de atendimento. A campanha, voltada para crianças de 6 a 11 meses de idade, será realizada no Centro Catequético Frei Clemente Vendramim, ao lado da Igreja Matriz Central (Paróquia Santo Antônio de Pádua) com entrada pelo portão próximo ao ponto de ônibus (rua Marechal Deodoro).

A mudança foi necessária devido as obras em andamento na Avenida Oliveira Motta, em frente à Câmara Municipal, onde inicialmente aconteceria a vacinação.

O atendimento será das 8h30 às 16h30m, com uma equipe formada por oito profissionais da saúde. Estarão disponíveis as doses zero contra o sarampo, conforme recomendação do Ministério da Saúde. Os pais ou responsáveis devem apresentar a Caderneta de Vacinação da criança e um documento oficial.

Com o slogan “Venha proteger seu filho”, a ação busca ampliar a cobertura vacinal e prevenir a reintrodução do sarampo na região. A enfermeira Cristiane Antunes, responsável pela vacinação no município, reforça a importância da iniciativa:

“O sarampo é uma doença altamente contagiosa e que já causou muitas mortes no passado. Precisamos reforçar a vacinação e manter a vigilância ativa para impedir novos casos. A dose zero é uma medida preventiva e fundamental”, explicou.

A Secretaria reforça que a vacinação é gratuita e essencial para a saúde das crianças e para a proteção coletiva da comunidade.