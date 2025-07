Workshop sobre ESTRATÉGIAS inovadoras no COMBATE de ARBOVIROSES

Palestras foram conduzidas por profissionais

O Auditório Thomas Nicoletti, no campus Luiz Meneghel da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), em Bandeirantes, foi palco do 1º Workshop “Estratégias Inovadoras no Combate de Arboviroses”, reunindo acadêmicos, profissionais da saúde, pesquisadores e representantes de instituições públicas para discutir soluções integradas e inovadoras no enfrentamento das doenças transmitidas por vetores, como dengue, zika e chikungunya.

A iniciativa contou com a organização do Laboratório NITEC (Núcleo de Investigação em Tecnologia de Aplicação), em parceria com o NEPASP (Núcleo de Ensino, Extensão e Pesquisa em Agroecologia, Sustentabilidade e Produção Orgânica), além do apoio institucional do Instituto Butantan, Universidade Estadual de Londrina (UEL), Universidade Sem Fronteiras (USF), Fundo Paraná e Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI).

Durante a programação, foram abordadas estratégias de combate às arboviroses com enfoque multidisciplinar, incluindo monitoramento epidemiológico, ações de educação ambiental, uso de novas tecnologias e integração com políticas públicas. As palestras foram conduzidas por profissionais e pesquisadores com ampla experiência na área, como:

Jader Almeida de Barros Silva (Mestrando em Produção Agropecuária Sustentável – UENP)

Ma. Letícia Bernadete da Silva (Doutoranda em Ciências Biológicas – UEL)

Jenifer Milena Cavalheiro Vicentin (Mestranda em Agronomia – UENP)

Dr. José Alfredo de Sousa Moreira (Instituto Butantan), especialista em doenças infecciosas e diretor de Desenvolvimento Clínico do Instituto.

A abertura do evento foi marcada pela presença de professores, representantes institucionais e membros das equipes organizadoras, que destacaram a importância da integração entre ciência, ensino e extensão para o enfrentamento das arboviroses em nível local e regional.

Com excelente participação do público, o workshop também serviu como espaço de troca de experiências, promovendo o fortalecimento de redes interinstitucionais e a formação de agentes multiplicadores comprometidos com a saúde pública.