Jogaço: Platinense vence AABB de SAP

Partida resgatou juventude dos atletas amadores

Aconteceu na Associação Atlética Banco do Brasil de Santo Antônio da Platina um recente jogo festivo entre os juniores da Sociedade Esportiva Platinense, que atuaram entre os anos de 1994 a 1999, contra a AABB. A partida foi repleta de alegria e contou com uma torcida vibrante.

Esse confronto esportivo foi organizado com o objetivo de reunir amigos, matar a saudade de jogarem juntos e das resenhas que, há tempos, não aconteciam. Outro detalhe importante foi a presença do ex-atleta Roberto Alves, ex-jogador da Platinense, e de dona Alice da Silva, que carinhosamente foi chamada de “mãe” por alguns atletas. Alice pôde presenciar o crescimento e desenvolvimento de muitos que, na época, buscavam realizar um sonho. Ela foi, por muito tempo, responsável pela lavagem dos uniformes das equipes juvenis, juniores e profissionais da Platinense.

A partida começou equilibrada, com várias lances de perigo. Quem inaugurou o placar foi a equipe da AABB; na sequência, o Platinense empatou, mas acabou sofrendo mais um gol, e assim por diante até o término da primeira etapa, com a equipe anfitriã vencendo pelo placar de 3 x 2.

Já no início da segunda etapa, os visitantes empataram, viram e abriram uma vantagem significativa. No final, a partida terminou com o placar do Platinense (juniores) 9 x 4 AABB, totalizando 13 gols.

Os tentos foram marcados para os juniores da Platinense por:

Genildo – 2

Ailton Bocão – 3

Jédson – 2

Alan Martins – 1

André – 1

Para a equipe da AABB, os gols foram marcados por:

Cristiano Índio – 3

Rodrigo Motta – 1