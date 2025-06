Maconha, pistola, munições e espingarda

Uma ação conjunta das Polícias Militar e Civil de Santo Antônio da Platina, na segunda-feira, 24, cumpriu mandados de busca e apreensão na Rodovia BR-153.

Em revistas, com utilização dos cães K9 Drak e K9 Blake, da equipe de Operações com Cães do 2º BPM, presos dois homens e apreendidos R$ 40,00; 151,8g de maconha; 1 pistola cal. 9mm; 9 munições cal. 9Mm; 1 espingarda cal. 36.