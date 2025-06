Acidente entre dois caminhões na PR-151

PRE de Ibaiti atende em Wenceslau Braz

Nesta quinta-feira (28), a Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Ibaiti atendeu a um acidente de trânsito sem vítimas na Rodovia PR-151, no município de Wenceslau Braz.

O acidente foi do tipo abalroamento lateral, envolvendo dois caminhões: um SCANIA/R 440 com placas de Guarapuava, conduzido por homem de 35 anos, e o segundo, e um I/MO ZOOMLION com placas de Ampere, dirigido por homem de 37 anos.

Segundo informações coletadas no local, o Scania trafegava no sentido Wenceslau Braz até Santana do Itararé quando no Km 125 colidiu lateralmente com o outro caminhão, que seguia no sentido contrário.

O impacto causou danos materiais em ambos os veículos e o derramamento da carga de bobinas de papel do segundo caminhão, que bloqueou parcialmente a Rodovia, a qual foi interditada e necessitou do controle do trânsito pelo sistema “Pare e siga”.