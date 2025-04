Em Siqueira apreendido adolescente

Pela Polícia Militar na PR-092

A Polícia Militar de Siqueira Campos atendeu ocorrência no fim de semana na PR-092.

Os PMs foram acionados para verificar uma motocicleta que estava estacionada no pátio de uma empresa e que era suspeita de ser produto de roubo ou furto. Constataram que a placa não era condizente com o veículo e a numeração do chassi, suprimida. Após verificação do número do motor, confirmado ter sido furtado em agosto de 2017 no município de São Sebastião da Amoreira.

Questionado sobre a procedência, o indivíduo relatou que havia comprado de outro funcionário da mesma empresa, mas que ele não estava no local.

O adolescente foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil juntamente com a motocicleta furtada para ser restituída ao seu real proprietário.